Aseguraron que Sampaoli quiere fichar a figura de O'Higgins

Tras aparecer en el radar del fútbol ruso y la liga mexicana, el delantero Francisco González sumó un nuevo interesado ante la gran temporada que ha tenido con O'Higgins.

Según Javier Flores, periodista que sigue el día a día de Talleres de Córdoba, aseguró que el "Matador" tiene en carpeta al atacante del elenco celeste.

El conjunto trasandino actualmente es dirigido por Jorge Sampaoli, exentrenador de la selección chilena que también dirigió al "Capo de Provincia" entre 2008 y 2009.

Durante 2026, González ha disputado un total de 31 compromisos, aportando con 12 goles y 11 asistencias, siendo esencial en la campaña del cuadro rancaguino, el cual ha hecho un gran papel especialmente en Copa Sudamericana, torneo en el que clasificaron a playoffs tras finalizar segundos en el Grupo C.