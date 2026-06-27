Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Aseguraron que Sampaoli quiere fichar a figura de O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Según el periodista Javier Flores, el conjunto cordobés tiene en carpeta a Francisco González, delantero esencial en la campaña del cuadro rancaguino.

Aseguraron que Sampaoli quiere fichar a figura de O'Higgins
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras aparecer en el radar del fútbol ruso y la liga mexicana, el delantero Francisco González sumó un nuevo interesado ante la gran temporada que ha tenido con O'Higgins.

Según Javier Flores, periodista que sigue el día a día de Talleres de Córdoba, aseguró que el "Matador" tiene en carpeta al atacante del elenco celeste.

El conjunto trasandino actualmente es dirigido por Jorge Sampaoli, exentrenador de la selección chilena que también dirigió al "Capo de Provincia" entre 2008 y 2009.

Durante 2026, González ha disputado un total de 31 compromisos, aportando con 12 goles y 11 asistencias, siendo esencial en la campaña del cuadro rancaguino, el cual ha hecho un gran papel especialmente en Copa Sudamericana, torneo en el que clasificaron a playoffs tras finalizar segundos en el Grupo C.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada