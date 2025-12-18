Gerente de O'Higgins y el futuro de Meneghini: Estamos en el debido proceso

El entrenador Francisco Meneghini se mantiene en la carpeta de Universidad de Chile mientras negocia su renovación con O'Higgins y Matías Ahumada, gerente y uno de los dueños del elenco rancagüino, abordó cuál es la situación del DT.

"Estamos en el debido proceso que es siempre extender un vínculo. Tengo muy buenas sensaciones, pero hay instancias que hay que respetar en todos estos procesos. Hay representantes, abogados, números; son cinco familias (involucradas en el cuerpo técnico)", señaló.

"Un técnico suele mover más que un solo jugador. Cuando esté todo listo lo vamos a comunicar por las redes oficiales del club, como ha sido siempre, para que el primero que se entere sea el hincha", agregó.

Ahumada destacó que "en general no se ponen fechas para esto. Es una cuestión de ver bien la forma y la estructura, nada más".

Si bien Meneghini es uno de los candidatos en la U, no es la carta principal –gracias, en parte, a lo avanzado de su renovación con O'Higgins- y además el conjunto azul desaceleró la búsqueda de un nuevo director técnico, para así poder enfocar todos los esfuerzos en destrabar la salida de Gustavo Alvarez.