La furia de Daniella Chávez: "No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O'Higgins"

La influencer y modelo Daniella Chávez volvió a hacer noticia en torno al fútbol luego de criticar al técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, en redes sociales.

"No me desnudo más hasta que Bovaglio se vaya de O'Higgins", escribió la rancagüina en su cuenta de X luego del empate 3-3 del cuadro celeste ante Unión La Calera en un duelo que ganaba 0-3.

"Me quitó hasta las ganas de hacer el amor este DT de O'Higgins, Ahora solo quiero que Bovaglio entienda o que se vaya y que se lleve a Vecino, Schamine y un par más. Que DT tan mediocre y sin ideas que tenemos, Por eso Palestino lo dejó libre", añadió.

Hace pocos días Chávez había usado esta misma red social para protestar en contra de Pablo Milad y algunos cobros referiles, y amenazó con ir desnuda a la ANFP para que el curicano deje la presidencia de la ANFP.