Lucas Bovaglio tras eliminación de O'Higgins en la Libertadores: Tenemos un plantel corto

Posterior a la eliminación de O'Higgins en la Copa Libertadores, el técnico Lucas Bovaglio repasó la caída por 2-0 ante Tolima en Colombia y valoró la oportunidad de acceder a fase grupal de Copa Sudamericana como premio de consuelo, aclarando que su equipo no sabía que competición iba a jugar.

"El esfuerzo fue muy grande. Tenemos un plantel corto y venimos de una seguidilla de partidos muy exigentes. Aun así, los jugadores dejaron todo en la cancha", comenzó mencionando el estratega argentino en conferencia de prensa.

Seguido a ello amplió: "Respecto a los comentarios sobre un plantel corto, este grupo se armó sin saber a ciencia cierta qué competencia real tendríamos. Es difícil proyectar una temporada bajo esa incertidumbre, pero estamos conformes con los jugadores que tenemos".

"Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima era su ADN: esa posesión de pases, a veces intrascendentes, que suelen tener. Sin embargo, ante ese dominio, el equipo no sufrió. De hecho, por cómo se estaba dando el desenlace, entendía que el partido terminaría inevitablemente en la instancia de penales", cerró.