Luis Pavez se sumó a la lista de renovados en O'Higgins

En una larga jornada de renovaciones, O'Higgins anunció la continuidad del lateral izquierdo Luis Pavez para afrontar la ardua temporada 2026 de Copa Libertadores.

"¡El mejor lateral izquierdo del fútbol chileno continúa vistiendo de Celeste durante el 2026! Con más de 2.860 minutos en cancha, seis asistencias y dos GOLAZOS en el tramo final del torneo, Luchito Pavez seguirá en O'Higgins por segundo año consecutivo ¡Vamos con todo por un gran 2026, Lucho!", indicaron los celestes en redes sociales.

El jugador de 30 años se suma a la extensión de los contratos de Omar Carabalí y los volantes Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello para afrontar la exigente temporada 2026.

El elenco rancagüino tendrá la misión de enfrentar la Liga de Primera, Copa Chile, la Copa de la Liga y Copa Libertadores el próximo año.