Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins anunció las renovaciones de Carabalí, Ogaz, Leiva y Rabello

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los primeros movimientos rancagüinos en el mercado fue asegurar la continuidad de valores importantes.

O'Higgins anunció las renovaciones de Carabalí, Ogaz, Leiva y Rabello
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de sus redes sociales, O'Higgins celebró las renovaciones del arquero Omar Carabalí y los volantes Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello para afrontar la exigente temporada 2026.

Los cuatro jugadores firmaron por un año, asegurando su presencia por toda la campaña, que incluirá la disputa de la segunda fase previa de Copa Libertadores y el debut de la nueva Copa de La Liga en el calendario.

Carabalí y Leiva fueron grandes valores en el equipo titular del "Capo de Provincia" en 2025, pues ambos solo se perdieron dos partidos. 

Rabello también fue pieza clave, al ser el armador de juego en ofensiva: Marcó nueve goles y dio cuatro asistencias entre Liga de Primera y Copa Chile. Ogaz, en tanto, apareció como interesante alternativa para la mitad de la cancha.

Así, O'Higgins definió la situación de sus primeros jugadores de cara al próximo año, en medio de la búsqueda para reemplazar al DT Francisco Meneghini.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada