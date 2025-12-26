Encapuchados atacaron a brigada forestal en Curanilahue

Un grave acto de violencia empañó la madrugada de Navidad en la comuna de Curanilahue, ubicada en la provincia de Arauco, Región del Biobío, donde una brigada forestal fue atacada y amedrentada por un grupo de encapuchados.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el sector de la Reserva Los Ríos, mientras los trabajadores se desplazaban por caminos internos para cumplir con sus labores de protección.

Según los reportes iniciales, el vehículo fue interceptado por seis individuos que, portando palos y fierros, se posicionaron frente y a los costados del móvil con la clara intención de intimidar al personal.

El incidente no dejó personas heridas ni daños materiales de consideración, permitiendo que la brigada lograra salir del lugar tras el tenso momento.

Tras el suceso, los afectados realizaron la denuncia correspondiente ante Carabineros para iniciar los peritajes que permitan identificar a los responsables de este hecho.

Margarita Celis, presidenta de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en Biobío y Ñuble, condenó "categóricamente" el ataque y afirmó que "este tipo de actos buscan amedrentar a trabajadores que cumplen una labor esencial para la protección de las comunidades y bosques".

Celis instó a las policías y a la Fiscalía a investigar este hecho con "máxima rigurosidad" para dar con el paradero de los seis encapuchados.