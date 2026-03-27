O'Higgins denunció grave agresión a bus del plantel tras victoria ante Everton

O'Higgins sorprendió a Everton y se impuso por 2-1 en el estadio Sausalito de Viña del Mar, por el cierre de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026.

Sin embargo, la victoria del cuadro rancagüino se vio empañada por una grave agresión que sufrió el conjunto celeste en su salida del recinto de la Ciudad Jardín.

Según dio a conocer en redes sociales el medio Voz Deportiva FM, el bus del Capo de Provincia fue atacado con piedras.

La publicación sostuvo que "de acuerdo a lo informado por el club, el hecho se produjo una vez finalizado el compromiso, generando preocupación en la delegación debido a la violencia del incidente".

"Afortunadamente, ningún jugador ni integrante del plantel resultó herido, aunque desde la institución lamentaron lo ocurrido e insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el fútbol", añadió.