O'Higgins clasificó este miércoles a la final de la Copa Región de O'Higgins, popularmente conocido como el Huasileirao, tras vencer en semifinales por 2-1 a Deportes Rengo.

En el Estadio "Patricio Mekis", los goles de O'Higgins fueron un tiro libre de Javier Gutiérrez (28') y un cabezazo de David Fernández (59').

El descuento de Deportes Rengo llegó en el minuto 83, con un tremendo remate de David Franco, desde fuera del área y directo al ánguilo.

En la final, O'Higgins se enfrentará al ganador de la semifinal que disputarán Deportes Rancagua y Cóndor de Pichidegua este jueves, en el mismo recinto.