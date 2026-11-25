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O'Higgins pasó a la final del Huasileirao tras vencer a Deportes Rengo
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Autor: Redacción Cooperativa
O'Higgins clasificó este miércoles a la final de la Copa Región de O'Higgins, popularmente conocido como el Huasileirao, tras vencer en semifinales por 2-1 a Deportes Rengo.
En el Estadio "Patricio Mekis", los goles de O'Higgins fueron un tiro libre de Javier Gutiérrez (28') y un cabezazo de David Fernández (59').
El descuento de Deportes Rengo llegó en el minuto 83, con un tremendo remate de David Franco, desde fuera del área y directo al ánguilo.
En la final, O'Higgins se enfrentará al ganador de la semifinal que disputarán Deportes Rancagua y Cóndor de Pichidegua este jueves, en el mismo recinto.