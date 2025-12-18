Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins chocará con Bahía de Brasil en la fase 2 de Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los rancagüinos deberán cerrar la llave de visita.

O'Higgins chocará con Bahía de Brasil en la fase 2 de Copa Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

O'Higgins deberá enfrentar a Bahía de Brasil, según apuntó el sorteo de las fases previa de Copa Libertadores 2026 en Luque, Paraguay.

El elenco nacional partirá la llave de local, debido a su posición en el ranking, y por consiguiente el partido de vuelta se jugará en terreno brasileño.

Asimismo, los duelos están programados entre la tercera y cuarta semana de febrero del próximo año, por lo que la tensión se centrará entre el 19 y 26 de ese mes.

Por otro lado, Huachipato tendrá como rival a Carabobo de Venezuela y, en este caso, los chilenos finalizarán el cruce en nuestro país.

Los ganadores de esta instancia avanzarán a la fase 3, en la cual los ganadores se instalarán en la instancia de grupos de Copa Libertadores, mientras que los perdedores pasarán a Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada