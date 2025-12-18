O'Higgins chocará con Bahía de Brasil en la fase 2 de Copa Libertadores

O'Higgins deberá enfrentar a Bahía de Brasil, según apuntó el sorteo de las fases previa de Copa Libertadores 2026 en Luque, Paraguay.

El elenco nacional partirá la llave de local, debido a su posición en el ranking, y por consiguiente el partido de vuelta se jugará en terreno brasileño.

Asimismo, los duelos están programados entre la tercera y cuarta semana de febrero del próximo año, por lo que la tensión se centrará entre el 19 y 26 de ese mes.

Por otro lado, Huachipato tendrá como rival a Carabobo de Venezuela y, en este caso, los chilenos finalizarán el cruce en nuestro país.

Los ganadores de esta instancia avanzarán a la fase 3, en la cual los ganadores se instalarán en la instancia de grupos de Copa Libertadores, mientras que los perdedores pasarán a Sudamericana.