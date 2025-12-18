La U sumó a Fabián Bustos como opción para ser su nuevo DT

La danza de nombres para tomar la banca de Universidad de Chile continúa y la carpeta se engrosó con la incorporación del argentino Fabián Bustos como opción.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, el trasandino de 56 años apareció de última hora en las cartas que manejan en el Centro Deportivo Azul, mientras Gustavo Alvarez sigue negociando el mecanismo para lograr su salida.

De todas maneras, la búsqueda del nuevo DT azul sigue entrampada mientras no se resuelva la situación de Alvarez. Renato Paiva sigue siendo la prioridad de la U, aunque el aspecto económico es la gran traba y el "Romántico Viajero" espera tener definido a su entrenador para el 26 de diciembre.

En cuanto a Bustos, tiene pasos por múltiples equipos y fue campeón de Ecuador con Delfín y Barcelona SC, además de conquistar los dos torneos cortos de 2024 con Universitario de Perú.

Sin embargo, su última experiencia fue un fugaz paso de Olimpia durante el primer semestre. Específicamente, dirigió entre abril y julio, siendo despedido por un mal desempeño: Ocho derrotas, tres victorias y tres empates en 14 partidos por el torneo paraguayo.

Respecto a Alvarez, en la U sostendrán una reunión importante este viernes. Aunque parte de la dirigencia piensa en acordar un monto cercano a lo que pagó el club a Huachipato para ficharlo en 2024 (alrededor de entre 800 y 850 mil dólares), lo cierto es que aún no se ponen sobre la mesa cifras alternativas a la actual cláusula de salida.