O'Higgins repatrió a Benjamín Rojas y fichó al argentino Miguel Brizuela

Tras la llegada del DT Lucas Bovaglio y haber sellado varias renovaciones, O'Higgins anunció sus primeros dos fichajes para el 2026: Los defensores Benjamín Rojas y Miguel Brizuela.

Rojas regresó al fútbol nacional tras culminar su periplo en el extranjero. Durante el primer semestre de 2025 no tuvo continuidad en la Cuarta División de Polonia, totalizando solo cuatro duelos con Pogon Szczecin II.

El lateral derecho chileno de 24 años luego estuvo en el club portugués Académico Viseu, donde alcanzó a jugar seis partidos de la presente campaña europea 2025/26, sumando la Segunda División lusa y la Copa de Portugal.

Respecto al trasandino Brizuela, su pase pertenece a Vélez Sarsfield y firmó con el "Capo de Provincia" hasta diciembre de 2027.

El central viene de jugar para Atlético Tucumán, con un total de 34 partidos y tres goles entre ambos torneos cortos del fútbol trasandino y la Copa Argentina.