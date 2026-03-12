[VIDEO] Miembro del staff de O’Higgins le dio un puñetazo en el estómago al DT de Tolima

La gran revuelta tras el pitazo final marcó la revancha de Deportes Tolima y O'Higgins en la Copa Libertadores y, pasadas las horas, se reveló una agresión de un celeste al entrenador colombiano.

Un video grabado desde las tribunas capturó el momento en el que Federico Elduayen, preparador de arqueros de O'Higgins, aprovechó el tumulto para darle un puñetazo en el estómago al DT Lucas González, quien anteriormente se había entreverado con toda la banca chilena y desató la pelea.

Furioso, Elduayen incluso tuvo que ser contenido por el propio Lucas Bovaglio, director técnico del "Capo de Provincia", cuando la situación ya estaba calmándose.