Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.1°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

[VIDEO] Miembro del staff de O’Higgins le dio un puñetazo en el estómago al DT de Tolima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Federico Elduayen golpeó al técnico rival en medio de una trifulca.

[VIDEO] Miembro del staff de O’Higgins le dio un puñetazo en el estómago al DT de Tolima
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La gran revuelta tras el pitazo final marcó la revancha de Deportes Tolima y O'Higgins en la Copa Libertadores y, pasadas las horas, se reveló una agresión de un celeste al entrenador colombiano.

Un video grabado desde las tribunas capturó el momento en el que Federico Elduayen, preparador de arqueros de O'Higgins, aprovechó el tumulto para darle un puñetazo en el estómago al DT Lucas González, quien anteriormente se había entreverado con toda la banca chilena y desató la pelea.

Furioso, Elduayen incluso tuvo que ser contenido por el propio Lucas Bovaglio, director técnico del "Capo de Provincia", cuando la situación ya estaba calmándose.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada