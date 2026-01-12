Atlético Mineiro contradijo denuncia de Palestino por deuda: "Existen negociaciones"

El club brasileño Atlético Mineiro se defendió ante el recurso interpuesto por Palestino ante la FIFA por deudas en los pagos del fichaje de Iván Román y entregó una curiosa explicación que contradijo totalmente la acusasión tetracolor.

En diálogo con Cooperativa Deportes el presidente de Palestino, Jorg Uauy, señaló: "Ya vencieron dos cuotas y no tuvimos ningún pago, ni siquiera un acercamiento de parte de ellos para proceder al pago".

A través de un breve comunicado entregado directamente a la prensa de su país, el Mineiro aseguró "que existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino".

Uauy advirtió la situación "bastante poco seria" al conocer los sondeos del "Galo" por Lucas Assadi, a lo que la escuadra brasileña replicó: "Esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile".

"El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos", se descargó el club ya apuntado oficialmente como deudor; con riesgo de ser inhabilitado para fichar.