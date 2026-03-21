Cristián Muñoz valoró el grupo de Palestino en Sudamericana: "Una linda ilusión"

Palestino conoció su suerte para la fase de grupos de la Copa Sudamericana la noche del pasado jueves y el director técnico Cristian Muñoz hizo un balance positivo, mostrándose ilusionado con lo que puedan hacer sus dirigidos en el certamen continental ante Gremio de Porto Alegre, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra.

"Vamos a tener lindos partidos, ojalá que podamos jugar de local, que sería super importante. En Sudamericana son todos los rivales complejos, pero tenemos un buen grupo y una linda ilusión", apuntó la "Nona".

Además, el DT valoró la logística para planificar los cotejos en calidad de visitante. "No hay vuelos con escala, entonces ayuda también a la recuperación, a no estar viajando con mucho tiempo de anticipación, también para el torneo local, esos viajes también van complicando, así que la verdad que es un buen grupo", puntualizó.

Por lo pronto, Palestino se alista para su debut en la Copa de la Liga, torneo donde arranca las acciones recibiendo este lunes 23 se marzo a Everton.