Julián Fernández dejó Palestino para jugar en la liga argentina

A través de un comunicado, Palestino anunció la transferencia del mediocampista Julián Fernández, quien jugará el segundo semestre en el fútbol argentino.

La escuadra "árabe" señaló que el volante "partirá en condición de préstamo a Atlético Tucumán hasta el término de la presente temporada".

Por su parte, el conjunto trasandino realizó la presentación de su flamante refuerzo en miras al torneo de Clausura, aclarando que la operación no incluye opción de compra.

De momento, este significa el fin del segundo paso de Fernández con los tetracolores, pues su contrato iniciado en enero de 2025 se extiende, justamente, hasta el próximo mes de diciembre.

Durante la primera mitad del año, Julián Fernández jugó 27 partidos entre Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa de la Liga y Copa Chile, siendo titular habitual. Además aportó un gol y tres asistencias.