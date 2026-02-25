La FIFA obligó a Atlético Mineiro a pagar millonaria suma a Palestino por Iván Román
El cuadro árabe denunció al club brasileño por montos adeudados en el traspaso del defensa chileno.
Este miércoles salió humo blanco desde la FIFA con respecto a la denuncia presentada por Palestino en contra de Atlético Mineiro por montos adeudados del traspaso del defensa Iván Román, quien fichó por el cuadro brasileño a inicios de 2025.
De acuerdo al portal UOL, el ente rector del fútbol condenó al Galo a pagarle 8,2 millones de reales (poco menos de 1,6 millones de dólares) al elenco árabe.
Este monto corresponde a las cuotas pendientes del fichaje del zaguero, intereses y la multa contractual que impuso el conjunto baisano.
Según el citado medio, ambos clubes ya fueron notificados y se estableció un plazo de 45 días para que el combinado de Minas Gerais cancele el monto a la escuadra tetracolor.
En caso de no hacerlo, Atlético Mineiro se arriesga a la prohibición de contratar futbolistas en futuros mercados de pases.