Palestino denunció el asesinato de joven arquero gazatí tras ataque del ejército de Israel

A través de sus canales oficiales, el Club Palestino denunció públicamente el asesinato del joven arquero Mahmoud Abdel-Malek, de 20 años y perteneciente a las filas de Gaza Sports Club, tras ser alcanzado por una ofensiva militar en territorio palestino.

De acuerdo a lo comunicado por la institución de colonia, el deceso del guardameta se produjo en las últimas horas a raíz de un bombardeo aéreo perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza.

Junto con condenar el hecho y enviar sus condolencias a la comunidad deportiva de la zona, el elenco "árabe" expuso la crítica y devastadora realidad que azota a la actividad deportiva en Medio Oriente producto de las hostilidades bélicas.

"La cifra de deportistas, entrenadores y árbitros palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza supera las mil víctimas desde octubre de 2023", remarcó la entidad.

La denuncia de Palestino se enmarca en la histórica labor de difusión y solidaridad internacional que mantiene la escuadra chilena con el pueblo palestino, visibilizando de manera constante el impacto humanitario que la guerra ha provocado en las distintas ramas del deporte en la región.