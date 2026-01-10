Palestino igualó con el equipo del Sifup en su primer duelo de pretemporada

Continuiando con su pretemporada, Palestino enfrentó su primer amistoso de preparación y cosechó un empate 3-3 frente al Sifup en la cancha principal del Estadio Municipal de La Cisterna.

Los goles para el cuadro "árabe" fueron obra de Dilan Salgado y de sus nuevas incorporaciones, César Munder y Nelson Da Silva.

De esta manera, el club tricolor sumó una nueva jornada de trabajos en miras a una campaña 2026 donde competirá tanto en torneos locales cómo internacionales, con la fase previa de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.