Palestino oficializó la salida de Cristián Muñoz "de mutuo acuerdo"

Por medio de un comunicado oficial, Palestino confirmó el fin del periodo de Cristián Muñoz como su director técnico; movida que ya había trascendido tras la derrota ante Deportes Concepción que aumentó las turbulencias en una temporada llena de vaivenes.

"La decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes, dando por finalizada su relación contractual con el club", inició el escrito del conjunto de colonia.

La institución tetracolor agradeció a "La Nona" por su compromiso profesional y "también por su calidad humana, cercanía con nuestros jugadores, cuerpo técnico y su respeto entregado día a día a cada uno de los funcionarios".

Además, Palestino destacó la clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana, que "logró ilusionarnos con un nuevo desafío internacional".

"Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales", cerró el club.