Cristián Múñoz dejará de ser el técnico de Palestino tras la derrota ante Deportes Concepción

Cristián Muñoz dejará de ser el técnico de Palestino tras sumar una nueva derrota en la Liga de Primera, frente a Deportes Concepción en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Según Cooperativa Deportes, a la espera de la oficialización, el chileno ya se encuentra fuera del cuadro "árabe", tras no lograr una regularidad a lo largo de su campaña.

Aunque Muñoz se había afianzado en el cargo después de la sorpresiva victoria 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, la derrota frente al colista acabó por agotar su crédito.

En su paso por el equipo árabe, el técnico dirigió 17 partidos, con un saldo de cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas.