Deportes Puerto Montt oficializó el fichaje de Manley Clerveaux para su vuelta al Ascenso

El atacante haitiano Manley Clerveaux, quien debutó este año en el primer equipo de Colo Colo, fue enviado a préstamo a Deportes Puerto Montt, equipo que recientemente ascendió a la Primera B.

El joven futbolista de 19 años tuvo su irrupción en marzo de 2025, mostrando velocidad y potencia física en sus apariciones. Sin embargo, su continuidad se vio afectada tras la llegada de Fernando Ortiz en reemplazo de Jorge Almirón.

"Una promesa en desarrollo, con energía, potencia y confianza para encarar y buscar el gol", detallaron en un escrito compartido a través de redes sociales.

Con esta contratación, Deportes Puerto Montt aseguró su quinto refuerzo después de las llegadas de Byron Nieto, Jesús Pino, Ariel Morales y Kevin Egaña.