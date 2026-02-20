Increíble: Hincha de Rangers denunció uso de la foto de un familiar fallecido en su tarjeta de abonado

Como cada año, los equipos de fútbol realizan su campaña de abonados, pero un insólito fallo se vio en Rangers de Talca tras comenzar la entrega de las tarjetas para acreditar el beneficio.

Un hincha del cuadro rojinegro, llamado José Miguel Valladares, denunció en la red social X que el club utilizó erróneamente la foto de un familiar fallecido para su carnet de abonado en el sector de galería.

El fanático señaló que la postal solo estaba subida a su Facebook: "Cómo tanta desprolijidad. Traspasaron un límite esta vez. Ya dejé el reclamo formal y espero que respondan como corresponde", apuntó.

En la misma publicación, Rangers asumió la garrafal equivocación, agravado por el hecho de que "su abono fue generado directamente en tienda y quien lo atendió asegura haber subido como correspondía su fotografía y no haberla obtenido de una red social".

"Lamentamos profundamente el error involuntario que se ha generado y entendemos plenamente las molestias que esta situación pudo ocasionarle", escribió Rangers.

"Estamos recabando más antecedentes para esclarecer la causa de este inconveniente y, sobre todo, para implementar las medidas necesarias que eviten que vuelva a suceder", sumaron los piducanos, que confirmaron la pronta reimpresión del carnet y la intención de disculparse personalmente con el hincha.

Valladares valoró la respuesta del club, pese al profundo disgusto que sufrió: "Agradezco la respuesta y las disculpas. Solo quiero lo mejor para mi club y corregir estos detalles es parte de hacerlo más grande. Aún no me recupero del mal rato, pero tengo fe que esto no volverá a pasar".