Felipe Muñoz, presidente de Rangers de Talca, confirmó la salida del entrenador Ivo Basay y adelantó una profunda reestructuración tanto en el plantel como en las distintas áreas de la institución tras consumarse la pérdida de la categoría y caer a la Segunda División Profesional.

"El descenso nos obliga, por supuesto, a revisar el funcionamiento completo del club. La gerencia y la administración son parte de ello. Tenemos que ver qué funciones va a requerir Rangers en la Segunda División, el presupuesto que tendremos para la categoría y evaluar cómo funcionó cada área este año", expresó el timonel en conversación con el programa Gigante Deportivo.

Asimismo, el dirigente remarcó: "Lo que sí, estas decisiones que afectan a personas que trabajan en el club, deben ser ellas las primeras en enterarse de este tipo de decisiones".

"Queremos contar con un cuerpo técnico que conozca la categoría, que tenga experiencia en estos procesos competitivos y sobre todo que entienda la exigencia y responsabilidad que significa dirigir a Rangers, ya que no podemos improvisar", añadió.

Finalmente, Muñoz remató diciendo: "Nuestro objetivo es tomar una buena decisión y darle al nuevo cuerpo técnico el tiempo necesario para trabajar, conocer al plantel y preparar adecuadamente la temporada".