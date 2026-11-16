[VIDEO] "Nos mataron": El descargo contra la dirigencia de Rangers en transmisión post descenso

Rangers lamentó su descenso a la Liga de Segunda, la tercera categoría del fútbol chileno, y el descontento contra la dirigencia se hizo sentir en la transmisión de la emisora talquina Radio Futura en el partido ante Deportes Santa Cruz.

El relator Mario Moya fue la voz de los hinchas a la hora del pitazo final: "¡Se terminó el partido! ¡Nos mataron! ¡Nos mataron y nos tienen muertos por dentro!".

"Ustedes, los dueños, se hicieron millonarios. ¡Te hiciste millonario, Felipe Muñoz, a costa de Rangers! Por tu factoring, por pasarle plata a los clubes del fútbol chileno, por tener a Rangers ahí como garantía. Y ahora nos vamos al descenso. ¿A quién le vas a pasar plata? ¡A nadie! ¿Por qué? Porque no vas a estar en ninguna comisión, no vas a estar en Conmebol, no vas a estar en ninguna parte", disparó.

"¡Vamos a comer mierda el próximo año! Así nos tienen y así nos dejaron (...) Nos dejaron afuera, nos dejaron abajo, nos dejaron pudriéndonos... ¡pudriéndonos! Arrancaron todos como ratas; pensaban que tenían todo ganado con el caso San Marcos de Arica. Eso no puede ser. Ustedes no saben nada de fútbol. ¡No saben nada de fútbol!", sumó.

El descargo cerró con nombres propios: "Daniel Mejías (gerente general), ándate de Rangers, no te mereces estar en un club como Rangers. José Luis Fernández (accionista), nunca más aparezcas por Rangers. Fabián Jaque (accionista) tampoco, no saben nada de fútbol. Y Felipe Muñoz, escóndete en La Serena".

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