Amistoso de La Roja y Colombia se jugará en el Estadio Monumental



El amistoso entre La Roja y Colombia, que se disputará este martes a las 20:00 horas (23:00 GMT), se jugará en el Estadio Monumental, luego de las gestiones que hizo la ANFP con Blanco y Negro, ante la imposibilidad de usar el Nacional.

En un comunicado oficial, la ANFP informó que la decisión del cambio fue "con el objetivo de resguardar la integridad de los jugadores y asegurar el normal desarrollo del encuentro".

Según información de Cooperativa Deportes, en la mañana de este lunes hubo una reunión entre la ANFP y el IND para hacer una evaluación del césped en el recinto de Ñuñoa, pero la conclusión fue negativa.

La cancha no pudo recuperarse tras la Teletón, que fue el pasado 7 de noviembre, y no cumple con los estándares para un encuentro internacional.

Por ese motivo, la ANFP de inmediato llamó a Blanco y Negro. En Colo Colo también estaban haciendo trabajos en la cancha del Monumental, tras la semifinal femenina ante Coquimbo que se jugó este domingo y pensando en el clásico con la UC en la Liga de Primera, programado para el 22 de noviembre.

Sin embargo, en ByN entendieron la situación, hicieron las evaluaciones respectivas y le dieron el visto bueno a la ANFP para usar el Monumental este martes.

Respecto al tema de las entradas, la ANFP también informó que se realizará reasignación de ubicaciones.

"A todos los adquirentes se les asignará, sin costo adicional, igual número de entradas en ubicaciones de similar categoría del Estadio Monumental, conforme a la tabla de equivalencias que se publicará en www.puntoticket.com. Las nuevas entradas las podrás visualizar directamente en la sesión de Punto Ticket", detalló la ANFP.

Del mismo modo, los hinchas también pueden solicitar la devolución íntegra del valor pagado, incluido el cargo por servicio, siempre que la entrada no haya sido utilizada.

Todos los detalles del amistoso entre La Roja y Colombia los podrás seguir en nuestras plataformas.