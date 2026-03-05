Arbeloa aclaró que las recuperaciones de Mbappé y Bellingham son supervisadas por Real Madrid

El entrenador español Alvaro Arbeloa, director técnico de Real Madrid, confirmó este jueves que la institución supervisa cada detalle de los procesos de rehabilitación de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Pese a que los futbolistas se trasladaron a sus países de origen, el conductor del equipo blanco enfatizó que empleados del cuerpo médico y preparadores físicos del club acompañan a los deportistas en todo momento.

Respecto al delantero francés Kylian Mbappé, el club buscó la opinión de un especialista en rodilla fuera de España para tratar el esguince que lo afectó desde diciembre. La determinación la tomó el responsable médico de Real Madrid, el croata Nico Mihic. El atacante trabajó en París con personal de la entidad madrileña y concretará su retorno a la capital española durante la jornada del viernes.

"Habló con él todos los días. Tenemos controlado lo que le pasa y cada día va mejor. Es un proceso en el que vimos sus sensaciones jornada tras jornada. A día de hoy son todo buenas noticias", reconoció Arbeloa en rueda de prensa. El técnico dejó abierta la opción de que el goleador galo participe en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente a Manchester City.

En el caso del volante inglés Jude Bellingham, el profesional quedó descartado para la eliminatoria internacional mientras completa su recuperación en Londres por una dolencia muscular. Alvaro Arbeloa aclaró que el procedimiento no respondió a un deseo personal de los jugadores, sino a una planificación logística coordinada entre los servicios médicos y el departamento de preparación física de Real Madrid.

El timonel del conjunto merengue zanjó cualquier controversia sobre la ausencia de los futbolistas en las instalaciones de la ciudad deportiva. "Todo lo referente a las lesiones de Bellingham y de Mbappé estuvo perfectamente organizado. Estuvieron en Inglaterra y Francia con profesionales de Real Madrid. Absolutamente todo estuvo bajo nuestra vigilancia", concluyó el técnico antes del próximo desafío liguero.