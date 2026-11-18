El mediocampista ofensivo turco Arda Güler, uno de los mejores jugadores de Real Madrid en lo que va de temporada y en el que hay depositadas grandes esperanzas de presente y futuro, renovó su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032.

Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó a Real Madrid en julio de 2023 con tan solo 18 años y, desde entonces, ya ganó una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. En el acto de presentación, con su madre a su lado emocionada, llorando de felicidad, aseguró que quería ser "una leyenda" del club.

Procedente de Fenerbahce, con el que terminó siendo el mejor en la final de la Copa turca que ganó el cuadro estambulí, Güler debutó con la camiseta madridista el 6 de enero de 2024 en un partido de la Copa del Rey contra Arandina y suma ya 126 encuentros.

Esta campaña suma 14 encuentros, 11 como titular, en los que suma cuatro tantos y cuatro asistencias, pero sobre todo ha vuelto a ser clave en la fase de elaboración del juego y en el último pase a sus delanteros.