En septiembre, el crimen y la violencia aventajaban al desempleo por cinco puntos en la encuesta Preocupaciones del Mundo, de Ipsos.

En octubre, el orden se invirtió: las menciones al desempleo subieron del 48% al 54%, mientras que las del crimen y la violencia bajaron del 53% al 50%.

El desempleo encabezó las menciones en octubre (54%), seguido del crimen y la violencia (50%). La inflación y la pobreza y desigualdad social compartieron el tercer lugar (29%). Fuente: Ipsos.

La última vez que el crimen y la violencia ocuparon el segundo lugar en Chile fue en abril de 2021. En ese momento, el coronavirus encabezaba la lista con el 53% de las menciones, seguido del crimen y la violencia, con el 45%.

En comparación con octubre de 2025, la preocupación por el desempleo subió nueve puntos porcentuales y la inquietud por el crimen y la violencia cayó 13 puntos.

En la última medición, la inflación y la categoría de pobreza y desigualdad social compartieron el tercer lugar, con un 29% cada una.

La última vez que el crimen y la violencia quedaron en segundo lugar fue en abril de 2021, cuando el coronavirus lideraba las preocupaciones. En octubre de 2026, el desempleo pasó al primer lugar. Fuente: Ipsos.

El 79% evalúa como mala la situación económica de Chile

Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile, detalló que "observamos una combinación de factores que refuerzan esta percepción: una evaluación más negativa de la economía, una menor confianza en el rumbo del país y una creciente preocupación por las posibilidades de encontrar o mantener un empleo".

La encuesta muestra que el 79% calificó como mala la situación económica de Chile y el 21% la consideró buena. La evaluación positiva cayó cuatro puntos en un mes y 12 puntos en un año. Además, el 71% de los consultados opinó que el país va por el camino equivocado.

Solo el 21% de los encuestados evaluó como buena la situación económica de Chile en octubre, cuatro puntos porcentuales menos que en septiembre y 12 menos que un año antes. Fuente: Ipsos.

Durante el trabajo de campo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación llegó al 9,6% en el trimestre junio-agosto, un punto porcentual más que un año antes. En septiembre, el Banco Central también había citado el alto desempleo entre las razones para recortar su proyección de crecimiento para 2026.

Ipsos realizó la encuesta en línea entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre en 30 países. En Chile participaron cerca de 500 personas de 16 a 74 años, que podían elegir tres preocupaciones. Según la consultora, los resultados reflejan las opiniones del segmento de la población con mayor acceso a internet.