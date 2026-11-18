La economía chilena experimentó una disminución de 1,1% en términos anuales durante el tercer trimestre de 2026, según informó este miércoles el Banco Central en su reporte oficial de Cuentas Nacionales.

El resultado —que se ubicó tres décimas por debajo del cierre preliminar del Imacec (-0,8%)— estuvo influenciado por dos días hábiles más que el año previo, lo que aportó un efecto calendario positivo de 0,3 puntos porcentuales.

"La actividad económica disminuyó 1,1 % en términos anuales. Este resultado se explicó por una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y gobierno. Desde la perspectiva del origen, la caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue determinada por la minería", explicó el emisor.

En contraste, el PIB no minero mostró un crecimiento de 1,0%, destacando el sólido desempeño de las actividades agropecuario-silvícolas (10,2%), el suministro de electricidad, gas y agua (EGA, 6,0%) y el comercio (2,2%).

El desplome minero y el freno en la inversión

El principal factor detrás de la contracción fue la minería, que se contrajo un 14,7% anual. Esta caída respondió a menores leyes del mineral, labores de mantención y condiciones climáticas adversas que afectaron a los principales yacimientos cupríferos del país.

En la vereda opuesta, dentro del mismo sector, destacó el dinamismo de la extracción de no metálicos —en especial el litio—, impulsada por mejoras operacionales y mejores leyes.

Por el lado del gasto, la demanda interna retrocedió 1,1%, arrastrada principalmente por una fuerte caída en la inversión.

La formación bruta de capital decreció un 7,4%, golpeada por una contracción de 6,7% en la inversión en capital fijo (FBCF). Esto se debió a menores compras de maquinaria y equipo (como maquinaria industrial y equipos eléctricos), así como a una reducción en la construcción de obras de ingeniería asociadas al término de grandes proyectos mineros y sanitarios.

Consumo interno al alza

A contramano de la inversión, el consumo total creció un 1,0% impulsado tanto por los hogares como por el Gobierno.

El consumo de los hogares aumentó un 0,7%, empujado por el gasto en bienes no durables (alimentos y vestuario) y bienes durables (teléfonos móviles y electrodomésticos).

Los servicios de salud también aportaron positivamente, compensando caídas en restaurantes, hoteles y transporte.

El consumo del Gobierno se expandió un 2,1%, impulsado por un mayor gasto en el área de la salud, a pesar de la contracción en educación provocada por la suspensión parcial de clases debido a sistemas frontales.

Ajuste de cifras trimestrales y perspectiva anual

En el marco de su política de revisiones, el Banco Central actualizó las cifras de la actividad económica para la primera mitad de 2026.

El crecimiento del primer trimestre se ajustó una décima a la baja, de -0,3% a -0,4%, mientras que el segundo trimestre se corrigió dos décimas al alza, pasando de -0,2% a 0,0%, escenario que se conoce días después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera que el país atraviesa una "recesión técnica".