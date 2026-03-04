Franco Mastantuono fue sancionado con dos partidos de suspensión

El argentino Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid, fue sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro" en el encuentro ante Getafe.

Mastantuono fue expulsado en el minuto 95 del partido disputado en el "Bernabéu" el lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

De esta forma, no podrá jugar con el equipo blanco este viernes 6 de marzo en Balaídos ante Celta de Vigo, ni el sábado 14 en el "Bernabéu" ante Elche del chileno Lucas Cepeda, aunque sí estará disponible para el derbi ante Atlético de Madrid en la jornada 29.

Alvaro Carreras y Dean Huijsen, también de Real Madrid, tampoco estarán el viernes en Vigo porque deberán cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.