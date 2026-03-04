Palestino derribó a la U en la agonía y entró a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

En un vacío Estadio Nacional, por sanción al cuadro azul, Universidad de Chile lamentó una derrota importante para su temporada 2026, pues sucumbió por 2-1 ante Palestino y quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo estudiantil de Francisco Meneghini logró igualar a los 90+4' con Maximiliano Guerrero para mandar a los penales tras la apertura de la cuenta de Nelson Da Silva (85'), pero Ian Garguez pegó para los "árabes" en la última acción del duelo (90+6').

El encuentro se caracterizó por la falta de emociones, con aproximaciones de peligro puntuales y múltiples ataques que finalizaron en nada; salvo los últimos minutos de acción.

La U lamentó la temprana lesión de Juan Martín Lucero al minuto 15. Justo tras el ingreso de Maximiliano Guerrero, Palestino casi abrió la cuenta con un tiro al poste de Martín Araya.

La escuadra azul también tuvo la suya: Eduardo Vargas mediante un cabezazo forzó la buena estirada de Sebastián Pérez en la primera jugada del complemento.

El "Tino tino" tuvo otras dos oportunidades de gol: Un descuelgue de Dilan Zúñiga para centrar que Bianneider Tamayo sacó de emergencia en área chica cuando Nelson Da Silva entraba para definir.

A los 82' la U sufrió nuevamente otro lesionado, pues Bianneider Tamayo debió salir en camilla y dar paso a Marcelo Díaz. Justo después, con la reanudación a los 85', Nelson Da Silva puso el 1-0 con un certero cabezazo tras el centro perfecto de César Munder.

Con más empuje que ideas, el "Bulla" logró el empate recién a los 90+4', con la aparición aérea de Maximiliano Guerrero para aprovechar el "ollazo" de Díaz.

Todo apuntaba a los lanzamientos penales, pero en la última jugada, Ian Garguez (90+6') se transformó en héroe con el gol del triunfo y clasificación "árabe" a la fase grupal, marcando de paso el primer gran fracaso de la era Meneghini en la U.

De esta manera, Palestino se unió a su clásico Audax Italiano como los dos representantes chilenos en la "Gran Conquista", que realizará su sorteo el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT).