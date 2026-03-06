Gareth Bale recordó a Zidane como DT de Real Madrid: "No hizo demasiado"

El exfutbolista galés Gareth Bale sorprendió con sus palabras sobre el trabajo de Zinedine Zidane cuando era director técnico de Real Madrid, recordando cómo eran las jornadas bajo las órdenes del francés, además de dar un repaso a otros aspectos del elenco "merengue".

"Él jugó en el fútbol italiano y entendió ese aspecto defensivo, pero él no hizo demasiado. Sabías que si jugabas contra Barcelona o Bayern Múnich harías un poco de táctica; con el resto sería mínimo el trabajo, solo un entrenamiento normal, juego de posesión, arcos pequeños, terminar con tiros y listo", señaló en el podcast Stick to Football.

"En los partidos grandes hacíamos 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso era todo", sumó, junto con destacar que Zidane solía sumarse a los entrenamientos.

"No hicimos mucho trabajo táctico. Si mirabas el plantel y eran todos los mejores en su puesto. También conocías a los compañeros. El entrenador obviamente te dará algunas cosas para hacer, pero no es una ciencia", sumó Bale.

Además, el galés comparó a "Zizou" con Carlo Ancelotti y expresó que el italiano "tenía mejor manejo a nivel personal. Si no jugabas, él te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo.

Por otro lado, Bale sorprendió al señalar que Isco Alarcón fue su compañero más habilidoso, por encima de nombres como Cristiano Ronaldo: "(Isco) es lo más parecido a Zidane que he visto. En espacios abiertos podía sufrir un poco, pero en espacios reducidos era diferente".

El exdelantero también apuntó al despido de Xabi Alonso como DT "merengue" en la presente temporada, situación que "no me sorprendió", pues "si te excedes, los jugadores no quieren. Solo necesitas ser un gran entrenador, no un estratega excepcional".