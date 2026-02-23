Jugador de Real Madrid tuvo que pedir perdón por repudiable gesto racista

El club español Real Madrid difundió este lunes un mensaje de disculpas atribuido al defensa neerlandés-español Dean Huijsen. La publicación respondió a la fuerte polémica generada luego de que el futbolista de 20 años compartiera en su cuenta de Instagram un contenido que incluía comentarios considerados ofensivos hacia ciudadanos de China.

"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado", señaló el texto distribuido por la cuenta oficial de Real Madrid en la plataforma Weibo.

La controversia se originó durante el pasado fin de semana, cuando el zaguero republicó una imagen que usuarios asiáticos calificaron como racista al burlarse de la fisionomía ocular de las personas de dicha región. La captura, que Huijsen borró posteriormente, contenía frases de terceros que rezaban "le puedes vendar los ojos con hilo dental".

Pese al comunicado, la reacción de la fanaticada en China resultó crítica. Los seguidores cuestionaron que la aclaración se limitara a un texto escrito en una red social local y reclamaron una declaración pública en plataformas internacionales o un video del propio deportista, tal como reportó la prensa en Beijing.

Este incidente recordó lo sucedido en 2024, cuando un seguidor de Real Madrid entonó cánticos vulgares previo a una final de Champions League. En aquella oportunidad, la Embajada de China en España calificó el hecho como insultante y de mala naturaleza, obligando a la entidad blanca a manifestar su rechazo institucional contra cualquier forma de xenofobia.