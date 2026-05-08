La pelea entre Valverde y Tchouaméni sumó un capítulo final

Un nuevo y aparentemente capítulo final sumó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego de que Real Madrid anunciara que ambos futbolistas comparecieran ante la dirigencia para disculparse por lo ocurrido y mostraran su arrepentimiento.

"Real Madrid comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente", avisó el club.

"Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", añadió.

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", cerró.