Visiblemente afectada y entre lágrimas, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (2016-2021) habló a la salida del Centro de Justicia de Santiago tras conocerse la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La decisión judicial se enmarca en una investigación por irregularidades financieras y gestiones de influencia presuntamente cometidas durante el periodo en que Barriga ejercía como jefa comunal.

Tras la audiencia, la exfigura televisiva apeló a la "empatía" y afirmó que su familia ha vivido "años difíciles de manera injusta". Criticó también la cobertura mediático del caso: "No veo que se trate de la misma manera a todas las personas que están en esto", fustigó.

Consultada sobre las imputaciones específicas que vinculan a su esposo con la contratación de asesores y el manejo de fondos en el municipio de Maipú, Barriga evitó entrar en detalles técnicos de la defensa: "Los tribunales son el lugar donde se contestan esas cosas. No me voy a referir en los medios a lo que tengo que responder donde corresponde. Ambos estamos en investigaciones y, bueno, las cosas tienen que avanzar", señaló.

Cerrando en tono personal, concluyó: "Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos".

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