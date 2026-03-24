¿Le revisaron la rodilla sana? El increíble error médico que desató la furia de Kylian Mbappé

Una verdadera tormenta se desató en la interna de Real Madrid luego de que se revelase un insólito error en el diagnóstico inicial de una lesión sufrida por el delantero francés Kylian Mbappé.

Según reportes emanados desde la prensa francesa, el cuerpo médico del cuadro merengue cometió una falla garrafal: en lugar de examinar la rodilla izquierda —la que efectivamente estaba afectada—, los especialistas evaluaron la derecha, que se encontraba en perfecto estado.

Esta negligencia puso en serio riesgo la salud del astro galo, quien ante la incertidumbre y la persistencia del dolor, decidió tomar cartas en el asunto.

Fue por ello que Mbappé viajó de urgencia a París para buscar una segunda opinión médica, donde finalmente recibió el diagnóstico correcto y, lo más importante, logró evitar una intervención quirúrgica que parecía inminente bajo el criterio del club español.

La situación no solo generó la molestia profunda del galo, sino que también tuvo repercusiones inmediatas en Valdebebas. Versiones de prensa indican que este episodio habría sido el detonante para la salida de varios profesionales del staff médico de Real Madrid, debido a la gravedad de haber expuesto a su máxima figura a una recaída o a un tratamiento errado.

Pese al evidente malestar inicial, el propio Kylian Mbappé quiso poner paños fríos a la controversia y aseguró que ya se encuentra en la fase final de su puesta a punto.

"Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 por ciento. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París", manifestó el ariete francés.