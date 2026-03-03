Malas noticias para Brasil: Rodrygo Goes se perderá el Mundial por una grave lesión en su rodilla

Rodrygo Goes, futbolista brasileño de Real Madrid, sufrió una ruptura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que se perderá la Copa del Mundo.

Según informó el Diaro Marca, el jugador carioca fue sometido a exámenes este martes, cuando se determinó su lesión y estará fuera de las canchas entre seis y siete meses.

Su lesión ocurrió en el último partido de la "Casa Blanca" frente a Getafe por la Liga española. Rodrygo reapareció tras casi un mes fuera de las canchas por una tendinitis e ingresó en el minuto 54. Sin embargo, en una acción desafortunada su rodilla quedó trabada en el césped, aunque logró completar el partido pese a las molestias.

El brasileño no solo se perderá el Mundial, sino el resto de la temporada, que incluye partidos de Champions League y Liga de España.

Ante esto, la Confederación Brasileña de Fútbol mostró su apoyo al jugador. "La CBF expresa su solaridad con Rodrygo Goes, quien sufrió una grave lesión contra Getafe en La Liga. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible", expresaron.