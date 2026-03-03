Reforma política: Parlamentarios criticaron retiro de financiamiento público a partidos pequeños

La Comisión de Gobierno de la Cámara Baja discute este martes las indicaciones de última hora que ingresó el Ejecutivo al proyecto de ley de Partidos Políticos, tras llegar a un acuerdo en la corporación.

El proyecto que reforma el sistema político busca evitar el surgimiento de múltiples partidos pequeños y tender a la mantención de grandes bloques con los que sea más fácil llegar a acuerdos y, en definitiva, ofrecer una mayor gobernabilidad.

En ese sentido, también se tramita elevar el porcentaje de firmas requeridas para crear un partido político. La actual ley habla del 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados en cada región. Si bien en el Senado se elevó a 0,5%, el Gobierno llegó en la Cámara de Diputados a un acuerdo intermedio para dejar ese guarismo en 0,3%.

Con ello, se busca evitar el surgimiento de "Pymes políticas" y, por lo mismo, aborda el financiamiento público de las colectividades. Es decir, ya no recibirán recursos fiscales los partidos que no tengan representación parlamentaria.

Ante esto, el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde -en proceso de disolución-, criticó que "esta es una ley anticompetencia, antipartidos nuevos. La ciudadanía tiene todo el derecho a inscribir partidos. 500.000 pesos por región por mes: ese es el financiamiento que el Gobierno le quiere quitar. Por otra parte, todos los partidos, grandes o pequeños, tienen las mismas obligaciones".

Su par Joanna Pérez, de Demócratas -también en disolución-, advirtió en una línea similar que "el día de mañana pueden armarse partidos al alero de lo local, de lo municipal, y a lo mejor no tener representación parlamentaria, pero estar expuestos a que los financie el narco. No hemos puesto el ojo ahí y hemos tenido situaciones complejas como lo que tuvimos en San Ramón y otras cosas más".

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, reparó en que "si un parlamentario electo como afiliado a un partido se desafilia, el aporte sigue siendo percibido íntegramente por el partido en que fue elegido; si se afilia a otra colectividad, esta no incrementa el aporte de dicha incorporación".

De todas formas, el Ejecutivo presentó una indicación transitoria que permitirá a los partidos en proceso de disolución fusionarse con colectividades que están en plena norma por votación o rendimiento electoral, lo que podría darle viabilidad política al proyecto.

Se espera que la Comisión de Gobierno despache el proyecto este mismo martes para ser visto mañana en sala.