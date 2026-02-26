Medio Portugués: Prestianni admitió que llamó "mono" a Vinícius

Desde Portugal aseguran que Gianluca Prestianni admitió que le dijo "mono" a Vinícius Junior en el partido de ida entre Real Madrid y Benfica en los play-offs de Champions League.

Según informó este jueves el Diario Correio da Manhã, el argentino confesó a sus compañeros de equipo lo sucedido, pero entregó varios argumentos para aclarar que no es una persona racista y que no pretendía serlo.

Ante esto, Benfica desmintió dicha información en un comunicado oficial. "El Sport Lisboa e Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni haya comunicado a la plantilla o a la directiva del club que haya proferido un insulto racista contra el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, expreso el club luso.

Por el momento Prestianni seguirá suspendido provisionalmente por la UEFA, lo que le imposibilitó estar presente en el encuentro de vuelta ante los merengues este miércoles en el "Bernabéu".