Periodista aludida por Florentino Pérez le respondió: Ahora soy yo la que duda si usted sabe

La periodista María José Fuenteálamo, columnista de ABC, respondió a Florentino Pérez luego de que el presidente de Real Madrid la aludió en una tensa rueda de prensa y cuestionó si sabía de fútbol.

La polémica nació durante la comparecencia del timonel blanco, quien criticó un artículo publicado en ABC, tradicional diario español de línea conservadora perteneciente al grupo Vocento, y lanzó: "Hay un artículo de una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol".

Fuenteálamo contestó en una columna titulada "Yo soy esa mujer de la que habla Florentino", donde reconoció su sorpresa por haber sido mencionada indirectamente por el dirigente: "Aquí está esa mujer que no sale de su asombro".

La periodista explicó que no forma parte de la sección Deportes y que durante su carrera pasó por áreas como Economía, Investigación, Educación y Sanidad, pero defendió su derecho a escribir sobre lo que representa Real Madrid como institución y sobre el impacto social de sus referentes.

En su respuesta, Fuenteálamo apuntó que su columna no trataba únicamente de fútbol, sino de los valores y la imagen pública del club. "Porque esto no va de fútbol. Y ahora soy yo la que duda si usted lo sabe o no lo sabe", escribió.

El episodio se produjo después de que Florentino Pérez discutiera con el periodista Rubén Cañizares, también de ABC, por un titular que le atribuía haber dicho que estaba cansado antes de entrar a la sala de prensa. En ese intercambio, el reportero le respondió: "Simplemente hacemos periodismo".

Durante la misma comparecencia, el presidente de Real Madrid anunció que no renunciará a su cargo, que pidió iniciar el proceso electoral del club y que volverá a presentarse a la presidencia, en medio de fuertes críticas a distintos medios de comunicación españoles.