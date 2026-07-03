Real Madrid negó interés por Enzo Fernández

Real Madrid aseguró que no está interesado en fichar al mediocampista argentino Enzo Fernández, que pertenece a Chelsea, afirmando que "no ha realizado gestión alguna, ni directa, ni indirecta", encaminada a la contratación del jugador y que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

El club que preside Florentino Pérez, a través de un comunicado, reaccionó a las informaciones publicadas en los últimos días sobre el supuesto interés en el traspaso de Fernández, quien se encuentra con Argentina disputando el Mundial de Norteamérica.

"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", señaló de forma tajante.

Pese a esto, la entidad expresó su "máximo respeto" hacia el que considera "un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas" y también hacia Chelsea, con el que -remarcó el escrito- Real Madrid "mantiene una excelente relación institucional".

"Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad", añadió el texto.

Real Madrid lamenta que a pesar de la inexistencia de actuación alguna por parte del club, "continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas", finalizó.

Enzo Fernández, de 25 años, lleva cuatro temporadas en el cuadro londinense tras un breve paso por Benfica. En Inglaterra ha logrado levantar dos títulos, la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes, ambos en 2025.