Kast reconoció que el Gobierno tiene tarea en "afiatar y afianzar" al oficialismo

Al cierre de una semana marcada por las recriminaciones en la interna oficialista debido al fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, el Presidente José Antonio Kast invitó a los timoneles del bloque a "afiatar las confianzas" de cara a los próximos desafíos del Gobierno.

El Mandatario habló este viernes tras desayunar en La Moneda con los líderes de la UDI (Guillermo Ramírez), RN (Andrea Balladares), Evópoli (Luciano Cruz-Coke) y el Partido Republicano (Arturo Squella), reunión convocada justamente para bajar la tensión desatada en el sector.

"Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el Gobierno", expresó Kast al comienzo de su vocería en Palacio, que entregó acompañado de los timoneles y de sus ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado.

Dicho esto, reconoció: "Hay que mirar siempre los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país, en temas económicos y de empleo, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Y ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado".

En vista de tales desafíos es que "necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo ésta se irá mejorando día a día", aseguró el Mandatario.

A la vez, "debemos tener grados de cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos transmitido en temas de inversión, trabajo, salud y vivienda".

Aludiendo a las notorias diferencias entre los miembros del oficialismo, Kast puntualizó: "Tenemos que afiatar las confianzas, y eso corresponde en gran parte al Gobierno, en generar las instancias para que podamos afianzarlas".

El Presidente terminó su vocería sin responder preguntas de la prensa, mientras que los timoneles se despidieron y se retiraron rápidamente de La Moneda, aunque a su salida comentaron que el encuentro se desarrolló en un buen tono, y que están conformes con los resultados.

"Vamos a estar permanentemente, periódicamente, trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contentos con el desayuno que tuvimos acá en el Palacio de La Moneda", afirmó el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.

El timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, destacó que "conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo, al menos, salí de la reunión muy, muy contento. Fue en un muy buen tono".

"Es necesario conversar, siempre es bueno conversar", resaltó.