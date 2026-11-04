Real Madrid propondrá a Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva

El exnúmero uno del tenis mundial Rafael Nadal será propuesto como miembro de la Junta Directiva de Real Madrid el próximo sábado 21 de noviembre, nombramiento que deberá aprobar la Asamblea General de Socios Compromisarios, según informó el club blanco.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy miércoles 4 de noviembre, acordó someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", anuncia el comunicado.

El club describe al tenista de Manacor como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo".

"Para Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", añadió.

Además, incide en la vinculación entre los "valores" de Rafael Nadal y los de Real Madrid: "Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas".