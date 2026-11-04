Violento turbazo en La Florida: Delincuentes secuestraron a dueño de casa

Un amplio operativo policial se desarrolló este miércoles en la comuna de La Florida tras registrarse un robo con secuestro en la intersección de Alicahue con Santa Teresa de Los Andes.

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 06:00 horas una banda integrada por al menos tres delincuentes ingresó a un inmueble donde redujo y maniató a un matrimonio y a sus dos hijos.

Las víctimas permanecieron retenidas por cerca de una hora mientras los antisociales registraban la vivienda para sustraer especies de valor y dinero en efectivo, incluyendo dólares.

Al momento de la huida, los delincuentes liberaron de sus ataduras al jefe de hogar -un hombre de 42 años- y lo obligaron a abordar un vehículo marca Citroën modelo C3, de color rojo, huyendo en dirección desconocida con el propósito de obligarlo a realizar transferencias bancarias, giros o compras en el comercio utilizando sus tarjetas.

Pasadas las 10:00 horas, el Ministerio Público confirmó que la víctima fue encontrada en buen estado de salud en un sitio eriazo de la comuna de San Bernardo, lugar donde logró pedir ayuda tras ser abandonado por sus captores.

Asimismo, el vehículo sustraído fue ubicado por personal policial en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Ambos sitios del suceso quedaron bajo el resguardo de la Policía de Investigaciones (PDI) para las diligencias de rigor.

"Afortunadamente, puedo dar a conocer de que la persona apareció en buen estado físico en la comuna de San Bernardo (...) La intención (de la banda) no es pedir un rescate; la intención de llevárselo -expresamente lo manifiestan en voz alta y el resto del grupo familiar lo señala así- para hacer uso de sus tarjetas. De hecho, lo conminan a que no olvide las tarjetas y se las llevan para efectos de realizar alguna transacción en algún comercio o algún giro bancario", explicó el fiscal Jorge Reyes.

Por otro lado, la Fiscalía confirmó que indaga una denuncia por delito de abuso sexual perpetrado por los antisociales en contra de uno de los integrantes del núcleo familiar.

Ante este escenario, tanto la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público como la Municipalidad de La Florida dispusieron de apoyo psicológico integral para asistir a la familia afectada.