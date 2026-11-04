Presidente Kast se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

El Presidente José Antonio Kast se reunió este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano, en una audiencia que contó con representantes de los tres poderes del Estado y que se desarrolló en el marco de su gira por Europa.

Según informó el enviado especial de Cooperativa, Mariano Reyes, la comitiva buscó dar una señal de Estado con la participación de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

La visita se produjo en la antesala del viaje del pontífice a Sudamérica, cuyo itinerario anunciado incluye Uruguay, Argentina y Perú, pero no Chile.

Antes del encuentro, Núñez destacó el alcance diplomático de la audiencia: "Para nosotros es muy importante la visita y la reunión que vamos a tener con el Papa, porque él va a ir a la región. Que nos reciba a nosotros acá es una señal".

"Esto es más allá de una cosa de religión, sino que es de diplomacia", agregó la senadora.

Por su parte, Alessandri sostuvo que "el Papa es unidad" y afirmó que el pontífice "inspira a los líderes del mundo para que logremos cosas buenas para nuestros pueblos".

Kast: El Santo Padre nos manifestó su aprecio por Chile

El Mandatario detalló que durante la reunión, el Santo Padre manifestó "su cariño, aprecio por Chile, país que conoce muy bien. Como en su condición de superior de los agustinos estuvo en varias ocasiones en Chile —en Santiago, en Concepción, San Pedro de la Paz, San Fernando—, por lo tanto, tiene los mejores recuerdos de Chile, de lo que es la vivencia de la religiosidad popular que se expresa en Chile en todas las ciudades".

Asimismo, señaló que el papa expresó su preocupación por la paz, además de su interés por la familia y la natalidad. "Ha enviado una gran bendición a cada uno de nuestros compatriotas, y ha compartido con cada uno de los que estuvimos presentes su oración permanente por cada uno de los poderes del Estado, así como también por cada uno de nuestros compatriotas", agregó.

Asimismo, agradeció a los integrantes de la delegación presidencial y al embajador ante la Santa Sede.

Los regalos y la agenda diplomática

Durante la audiencia, Kast entregó una imagen de la Virgen del Carmen donada al Palacio de La Moneda y restaurada por su área de Patrimonio, en el año en que se conmemora el centenario de su coronación como reina y madre de Chile.

El segundo obsequio fue "La Edad Media en Chile", del sacerdote Gabriel Guarda, una obra que recoge 40 años de investigación sobre la historia de la Iglesia en el país, desde la fundación de Santiago en 1541 hasta la incorporación de Chiloé en 1826.

La agenda también incluyó una reunión con monseñor Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, en la que participaron Kast, el ministro de la Segpres, José García Ruminot y el canciller Francisco Pérez Mackenna.