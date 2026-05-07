Real Madrid tomó una decisión firme con Valverde y Tchouaméni

Real Madrid abrirá expedientes disciplinarios al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni, luego de un nuevo incidente protagonizado por ambos jugadores en el vestuario este jueves.

Según informó EFE con fuentes del club, los expedientes se iniciarán con una instrucción informativa y podrían derivar en sanciones económicas y/o disciplinarias para los dos futbolistas.

El episodio terminó con Valverde en un hospital, luego de caer y golpearse con la mesa central del vestuario.

El uruguayo recibió varios puntos de sutura, quedó "conmocionado" y fue trasladado por los médicos del club a un centro asistencial en Valdebebas, antes de regresar a su casa.