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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Michael Clark fichó a exministro Luis Cordero para indagatoria ante la CMF

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El expresidente de Azul Azul sumó al abogado para la arista administrativa del caso.

Michael Clark fichó a exministro Luis Cordero para indagatoria ante la CMF
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El expresidente y exdirector de Azul Azul Michael Clark incorporó al exministro de Seguridad Luis Cordero como gestor de intereses ante la Comisión para el Mercado Financiero, en medio de la indagatoria administrativa que enfrenta ante el organismo fiscalizador.

Según informó Canal 13, Cordero y la abogada Fernanda Skewes se presentaron el 30 de abril, a través de la Ley de Lobby, ante el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, en calidad de gestores de intereses de Clark.

El documento citado por el medio señaló que la materia tratada fue la "Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos", además de consultas relativas al Oficio Reservado UI N°400/2026.

La incorporación de Luis Cordero, profesor de derecho administrativo de Universidad de Chile, apunta solo a la arista administrativa ante la CMF.

En la causa penal vinculada a Clark, investigado por presuntos delitos de negociación incompatible, entrega de información falsa y fraude a la omisión de oferta pública de adquisición de acciones en Azul Azul, la defensa está a cargo de otros representantes jurídicos.

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