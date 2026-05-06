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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sudamericano femenino sub 17

Por el pase al Mundial: La Roja choca en Brasil en semis del Sudamericano femenino sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Por el pase al Mundial: La Roja choca en Brasil en semis del Sudamericano femenino sub 17
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Este miércoles, la selección chilena femenina sub 17 se mide ante Brasil en las semifinales del Sudamericano que se disputa en Paraguay; duelo que además asegura la clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026.

- Sigue el resultado del encuentro junto a Cooperativa.cl:

  • Brasil 2-2 Chile, Segundo tiempo. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

1-0: 51' Sofia Gamonal (BRA); 1-1: 69' Amparo Abarca (CHI); 1-2: 72' Elisa Cornejo (CHI); 2-2: 82' Mariana Candido (BRA)

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