Por el pase al Mundial: La Roja choca en Brasil en semis del Sudamericano femenino sub 17

Este miércoles, la selección chilena femenina sub 17 se mide ante Brasil en las semifinales del Sudamericano que se disputa en Paraguay; duelo que además asegura la clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026.

- Sigue el resultado del encuentro junto a Cooperativa.cl:

Brasil 2-2 Chile, Segundo tiempo. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

1-0: 51' Sofia Gamonal (BRA); 1-1: 69' Amparo Abarca (CHI); 1-2: 72' Elisa Cornejo (CHI); 2-2: 82' Mariana Candido (BRA)