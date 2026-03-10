Rodrygo Goes superó con éxito su operación en la rodilla derecha

El futbolista brasileño Rodrygo Goes fue intervenido con éxito este martes de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, en una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos de Real Madrid.

"Gracias a Dios salió todo bien en la cirugía. Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo nació... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor", escribió Rodrygo en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto recién operado, sonriente y con los pulgares hacia arriba.

El delantero brasileño cerró su mensaje haciendo referencia a un versículo bíblico de fortaleza, Isaías 41:10. "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia".

Rodrygo se lesionó ante Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reapareció tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en la rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, además de perderse el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía.

"Nuestro jugador Rodrygo fue intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación fue realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos de Real Madrid", informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación".

Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores de Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.